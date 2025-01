UEFA Champions League, risultati della serata: a Lisbona accade di tutto, Barcellona qualificato. Vincono Bologna e Atalanta. Solo un punto per la Juventus

Serata incredibile a Lisbona tra Benfica e Barcellona. I blaugrana ribaltano i lusitani in un rocambolesco 4 a 5. Prima vittoria in questa UEFA Champions League per il Bologna di Italiano, che supera il Borussia Dortmund in casa. Pari senza emozioni e senza gol quello tra Club Brugge e Juventus. Dilaga l’Atalanta di Gasperini, che si gioca tutto in Spagna, proprio contro il Barcellona, già qualificato, al prossimo turno.

UEFA Champions League, risultati della serata:

Monaco – Aston Villa 1 – 0: Singo

Atalanta – Sturm Graz 5 – 0: 12′ Retegui; 58′ Pasalic; 63′ De Ketelaere; 90′ Lookman; 94′ Brescianini

Atlético Madrid – Bayer Leverkusen 2 -1: 46′ Hincapié (B); 52′ 90′ Alvarez (A)

Benfica – Barcellona 4 – 5: 2′ 22′ 30′ rig. Pavlidis (BEN); 68′ Araújo (BEN); 13′ rig. 78′ rig. Lewandowski (BAR); 86′ Garcia (BAR); 64′ 96′ Rapinha (BAR)

Bologna – Borussia Dortmund 2 – 1: 15′ rig. Guirassy (BOR); 71′ Dallinga (BOL); 72′ Iling-Junior (BOL)

Stella Rossa – PSV 2 – 3: 17′ de Jong (P); 23′ Til (P); 43′ Flamingo (P); 71′ Ndiaye (S); 77′ Djiga (S)

Liverpool – Lille 2 – 1: 34′ Salah (LIV); 62′ David (LIL); 67′ Elliott (LIV)

Slovan Bratislava – Stoccarda 1 – 3: 11′ 36′ Lewling (STO); 85′ Metsoko (SLO); 87′ Rieder (STO)