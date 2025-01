Champions League, che Atalanta al Gewiss! 5-0 allo Sturm Graz e Playoff certi

L’ Atalanta torna protagonista in Europa per il primo appuntamento del 2025, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un periodo complicato. La squadra di Gian Piero Gasperini non vince da un mese e, nelle ultime cinque gare tra Serie A e Supercoppa Italiana, ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. Nonostante le difficoltà in campionato, i nerazzurri mantengono la 13ª posizione in Champions League, una posizione che, a due turni dalla fine della fase a gironi, garantirebbe l’accesso ai playoff. La sfida odierna rappresenta un’occasione fondamentale per ritrovare fiducia e risultati, consolidando il cammino europeo. Dall’altra parte, lo Sturm Graz torna in campo dopo una lunga pausa di un mese e mezzo, dovuta all’interruzione invernale del campionato austriaco. La squadra guidata da Jurgen Saumel occupa la 29ª posizione in Champions League, con soli tre punti all’attivo. Per gli austriaci, la gara contro l’Atalanta è l’ultima possibilità per alimentare una speranza, seppur minima, di raggiungere i playoff.

Atalanta-Sturm Graz, assolo nerazzuro. Grande prova per la Dea

La squadra di Gasperini domina per larghi tratti la prima frazione, nonostante il rischio di trovarsi sotto dopo appena 11′, quando Camara, sfuggito a Kolasinac, si è trovato a tu per tu con Carnesecchi senza però riuscire a centrare lo specchio della porta. La risposta dei nerazzurri è stata immediata: al 12′ Retegui ha approfittato di un errore difensivo degli austriaci, finalizzando un preciso assist di Zappacosta. Dopo il gol, l’Atalanta ha continuato a spingere, sfiorando più volte il raddoppio con De Ketelaere, Zappacosta e ancora Retegui, senza però riuscire a chiudere definitivamente la partita. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Ripresa che segue lo stesso canovaccio della prima frazione e dopo appena 3′ trova il raddoppio con De Keteleare, vanificato però da un fuorigioco iniziale di Lookman. Non demorde la Dea nel giro di 5′ trova un pazzesco uno-due: Prima Pasalic che col tap-in su assist di uno scatenato Cuadrado fa 2-0. Passa poco e su sviluppi da palla inattiva Hien serve De Keteleare che anticipa tutti e firma il tris nerazzurro. Nel finale arrivano il poker con il solito Lookman su assist di De Keteleare e addirittura la manita con Brescianini Grande vittoria per la dea che vola ai Playoff di Champions con un occhio alla sfida di Barcellona che potrebbe addirittura aprirle la strada della qualificazione diretta agli ottavi.

Atalanta-Sturm Graz, il tabellino

5-0

Reti: 12′ Retegui (A); 58′ Pasalic(A); 63′ De Keteleare(A); 90′ Lookman (A); 94′ Brescianini (A).

Ammoniti: 36′ Samardzic (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac(71′ Djimsiti); Palestra(46′ Cuadrado), De Roon(64′ Ederson), Pasalic, Zappacosta; Samardzic(64′ Brescianini); De Ketelaere, Retegui(46′ Lookman). A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Cuadrado, Lookman, Éderson, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini, Brescianini, Vlahović. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wuthrich, Lavalee; Chukwuani, Stankovic, Yalcouye(69′ Zvonarek); Kiteishvili; Camara, Boving(69′ Horvat). A disposizione: Bignetti, Khudiakov, Zvonarek, Karic, Horvat, Jatta, Hierlander, Schopp, Geyrhofer, Grgic, Hodl, Kiedl. Allenatore: Jurgen Saumel.