Juventus-Atalanta, le UFFICIALI: McKennie e Milik tornano titolari. Sorpresa Hien per Gasperini

Tra meno di un’ora allo Stadium andrà in scena lo scontro diretto per la Champions tra Juventus e Atalanta. Torna Gatti davanti a Szczesny con Bremer e Danilo a completare il reparto difensivo. Nonostante la condizione non ottimale, McKennie si riprende il posto a centrocampo e Miretti sostituisce Rabiot. In attacco Allegri punta sulla coppia Chiesa-Milik per la squalifica di Vlahovic. Gasperini sorprende con la scelta di Hien al posto di Kolasinac e Lookman che partirà dalla panchina con De Ketelaere e Koopmeiners a supporto di Scamacca.

Formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini