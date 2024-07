La Spagna in finale agli Euro2024

Francia contro Spagna, prima gara delle due semifinali di questi Europeo. In palio c’era la finale della competizione. La sfida si è conclusa per 2-1, la prima finalista di questi Europei è la Spagna. Gli uomini di Deschamps, reduci dalla vittoria ai calci di rigore contro il Portogallo, hanno affrontato gli iberici, che sono sopraggiunti in semifinale dopo aver avuto la meglio sui padroni di casa della Germania nei quarti di finale.

PRIMO TEMPO Un primo tempo davvero molto vivace quello tra Spagna-Francia. Transalpini che partono meglio rispetto ai avversari e trovano il vantaggio con Kolo Muani, ma la Spagna non si scompone, organizza una reazione lucida e concreta e nel giro di quattro minuti la ribalta il risultato e, grazie alle reti di Yamal e Olmo, si porta sul 2-1. Ed è così che termina la prima frazione di gioco: iberici in vantaggio.

SECONDO TEMPO Nel secondo tempo entrambe le squadre provano a trovare la strada del gol e diverse sono le occasioni per le due formazioni. Dopo aver abbassato l’attenzione gli spagnoli, i francesi si lanciano diverse volte verso la porta avversaria, senza mai trovare il gol. La Spagna riprende il controllo del gioco e va vicino al terzo gol con diversi giocatori. Un finale di tempo infuocato, ma gli spagnoli tengono saldo il risultato. La sfida finisce con la Spagna che batte la Francia 2-1 e vola in finale.

Spagna-Francia, risultato e tabellino

Risultato: 2-1

Reti: 9′ Kolo Muani (F); 21′ Yamal (S); 25′ Olmo (S);

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Nico Williams; Morata. Ct: De la Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Ct: Deschamps.