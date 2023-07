UFFICIALE: Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr

I nerazzurri trovano l'accordo per cedere il croato

Finalmente ha trovato un lieto fine la vicenda Brozovic. Il giocatore ha scelto la squadra araba dove milita anche Cristiano Ronaldo. Queste le prime parole del centrocampista sui canali ufficiali dell’Al-Nassr: “Don’t worry, i’m here. I choose Al Nassr”. Il croato lascia quindi l’Inter dopo aver presenziato per 261 volte e aver segnato 25 reti con la maglia nerazzurra.

Cifre e dettagli del trasferimento

Il club arabo verserà nelle casse dell’Inter 18 milioni di euro. Brozovic, invece, siglerà un contratto da 30 milioni di euro netti a stagione più 10 milioni alla firma per un totale di 100 milioni in tre anni. Finisce così una trattativa turbolenta durata per settimane tra tira e molla.