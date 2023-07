Calciomercato Inter, ai dettagli l’arrivo del difensore | Arriva l’annuncio del club

L’Inter dopo l’annuncio ufficiale di Marcus Thuram, è pronta a piazzare un altro colpo in entrata in attesa delle novità riguardanti Brozovic e Onana sul fronte cessioni. Marotta e Ausilio stanno infatti per chiudere per Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco di origini camerunensi.

Calciomercato Inter, arriva l’annuncio dell’Aarhus sulla trattativa con i nerazzurri

Come riportato da tuttomercatoweb, l’Aarhus, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’apertura di una trattativa con l’Inter per il difensore Yann Aurel Bisseck. Questo il testo del comunicato: “l’eventuale trasferimento in nerazzurro potrà avvenire tramite il pagamento di una clausola rescissoria da 52 milioni di corone danesi, ovvero circa 7 milioni di euro al cambio attuale. Ulteriori aggiornamenti saranno dati dal club una volta ultimate le trattative.”