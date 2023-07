Calciomercato Inter, Biasin: “Gosens? L’Inter spera di farci i soldi”

Nel corso della diretta di ieri sera di FcInter1908 su Twitch, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell’Inter sulle fasce. Esponendolo come problema principale per il gioco di Inzaghi.

Calciomercato Inter, le parole di Biasin

“Tutti sanno che Gosens è sul mercato e l’Inter spera di farci dei soldi. Ma non per andare su tutto il resto, perché per Inzaghi l’esigenza di arrivare ad un esterno che abbia caratteristiche diverse da quelli presenti è molto forte: lui vuole Carlos Augusto o comunque un giocatore che abbia quelle caratteristiche. E’ tutto molto complicato, ma la fortuna è che i nostri dirigenti sono scafatissimi a navigare nelle difficoltà”.