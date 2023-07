Calciomercato Inter, Marotta ha trovato il vice-Dumfries

L’Inter vorrebbe rinforzare la sua fascia destra per avere una valida alternativa a Denzel Dumfries. I nerazzurri sembrano aver scelto il laterale di destra perfetto per dare un plus alla rosa di Inzaghi: si tratta di Wilfried Singo, giocatore ivoriano classe 2000 del Torino. A riportarlo è calciomercato.it, che parla però di una trattativa tutt’altro che semplice.

Calciomercato Inter, sfida con Juve e Milan per Singo

Portarsi a casa Singo sarà difficile, innanzitutto per la concorrenza di Juventus e Milan e, in secondo luogo, perché la cifra richiesta Urbano Cairo si aggira intorno ai 15 milioni, nonostante il giocatore sia in scadenza con il Torino. Il club piemontese farà alcun tipo di scontistica e non accetterà alcuna contropartita nell’affare del 22enne. Il calciatore ivoriano gradirebbe Milano come meta, ma allo stesso tempo l’Inter farà un tipo di pressing asfissiante per il calciatore, in quanto la fascia destra non viene valutata come una priorità.