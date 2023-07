Calciomercato Inter, il portiere nel mirino: accordo vicino con l’Al Nassr

Dopo l’acquisto di Marcelo Brozovic, L’Al Nassr ha intenzione di continuare a fare spesa in casa dell’Inter. Il calcio saudita ha deciso di crescere e di copiare il modello europeo, quindi basta comprare solo grandi nomi per l’appeal, ora si penserà anche alla costruzione dal “basso”. Per basso si intende categorie inferiore e settori giovanili, ecco perchè l’Al Nassr ha messo nel mirino il portiere nerazzurro.

Calciomercato Inter, Cordaz sarà l’allenatore dei portieri

Il terzo portiere nerazzurro è pronto a diventare l’allenatore dei portieri delle giovanili della società saudita. Cordaz è pronto a seguire Brozovic in questa nuova avventura, dove vestirà i panni di allenatore, lasciando definitivamente il calcio giocato.