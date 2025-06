Ulsan-Mamelodi Sundowns, le probabili formazioni e dove vederla

Incrocio “esotico” nel gruppo F del Mondiale per Club FIFA, dove oltre a Borussia Dortmund e Fluminense, si trovano Ulsan e Mamelodi Sundowns. La squadra della Corea del Sud si presenta all’appuntamento con un 4-2-3-1 nel quale sarà Erick Farias a guidare l’attacco; modulo speculare per gli avversari sudafricani, con Lucas Ribeiro, Arthur Sales e Matthews alle spalle di Rayners. La partita, in programma mercoledì 18 giugno alla mezzanotte (ora italiana), sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Ulsan-Mamelodi Sundowns, le probabili formazioni

ULSAN (4-2-3-1): Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo, Seo Myung-Gwan, Kim Young-Gwon, Ludwigson; Bojanic, Jung Woo-Young; Lee Chung-Yong, Ko Seung-Beom, Yoon Jae-Seok; Erick Farias. All. Kim Pan-Gon

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Khoza, Lebusa, Modiba; Mokoena, Allende; Lucas Ribeiro, Arthur Sales, Matthews; Rayners. All. Cardoso