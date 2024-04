Un Bologna straordinario domina e batte la Roma 1-3. Champions consolidata e Juve nel mirino

Con questa sconfitta la Roma si deve guardare alle spalle per non perdere il quinto posto

Il Bologna tiene il pallino del gioco in mano fin dai primi istanti ma la prima occasione del match è a favore della Roma con El Shaarawy che da due passi calcia alto. La partita si sblocca al 14′ grazie ad un eurogol in acrobazia di El Azzouzi su cross dalla sinistra di Calafiori. Sei minuti più tardi i giallorossi vanno vicini al pareggio con Paredes che recupera palla al limite dell’area del Bologna, evita un avversario ma davanti a Skorupski tira di poco a lato col mancino. Al 42′ traversa per i rossoblu sulla punizione battuta verso la porta da Saelemaekers. Al tramonto del primo tempo arriva il raddoppio di Zirkzee con l’aiuto della goal-line technology visto che la palla varca la linea di pochi centimetri prima di essere rinviata dal difensore giallorosso.

Il Bologna consolida il quarto posto

Nel secondo tempo Azmoun la riapre sul cross perfetto di Pellegrini al minuto 56. Non passa molto tempo e i felsinei si rimettono a distanza di sicurezza col gol del 1-3 su contropiede, palla perfetta di Zirkzee sulla corsa di Saelemaekers che batte Svilar con un pallonetto. La Roma ci prova soprattutto nel finale a riaprire nuovamente la gara ma gli uomini di Thiago Motta sono sempre disposti molto bene in campo e portano a casa i tre punti con una grandissima prestazione che consolida il quarto posto e mette nel mirino la Juve.

Tabellino del match

Reti: 14′ El Azzouzi, 45′ Zirkzee, 56′ Azmoun, 65′ Saelemaekers

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik (52′ Karsdorp), Mancini, Llorente, Angelino (52′ Spinazzola); Cristante (85′ Joao Costa), Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham (52′ Azmoun), El Shaarawy (72′ Baldanzi). All. De Rossi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (80′ De Silvestri), Beukema, Lucumì, Calafiori (80′ Kristiansen); Aebischer, Freuler, El Azzouzi (77′ Urbanski); Ndoye (80′ Fabbian), Zirkzee (69′ Castro), Saelemaekers. All. Motta

Arbitro: Fabio Maresca

Ammoniti: 6′ Paredes, 6′ Zirkzee, 13′ Angelino, 33′ Pellegrini, 40′ El Shaarawy, 63′ Freuler, 63′ Llorente