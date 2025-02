Un buon Venezia ferma la Lazio sullo 0-0. Un punto con tanta amarezza per Baroni

Ritmi bassi e una prima frazione che vede solo una grande occasione in favore della Lazio al 23′ con Zaccagni che mette in porta Dia ma tutto solo davanti a Radu calcia fuori col sinistro. Al 40′ Baroni fa debuttare il nuovo acquisto arrivato a gennaio dal Verona, Reda Belahyane, per l’infortunio alla caviglia di Dele-Bashiru.

Secondo tempo

Nella ripresa i biancocelesti spaventano il Venezia con un sinistro centrale ma velenoso che Radu devia in angolo al 53′. I padroni di casa allora reagiscono e in un paio di circostanze trovano in area Maric che però non riesce a punire Mandas. La miglior occasione il Venezia ce l’ha al 74′ con Oristanio che salta Romagnoli e successivamente calcia forte all’angolino in basso a destra sul quale Mandas è costretto agli straordinari per allungare in corner. Il Venezia ha le opportunità migliori nel finale per vincerla ma prima Zerbin e poi Yeboah sprecano nell’area biancoceleste. Le due squadre si devono accontentare di un punto che fa più comodo al Venezia che alla Lazio.

Tabellino del match

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (55′ Schingtienne), Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia (76′ Busio), Nicolussi Caviglia (87′ Conde), Kike Perez, Ellertsson; Oristanio (76′ Yeboah), Maric (77′ Fila). All. Di Francesco

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (56′ Lazzari); Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia (84′ Tchaouna), Zaccagni; Noslin (56′ Pedro). All. Baroni

Arbitro: Matteo Marchetti

Ammoniti: 47′ Guendouzi, 75′ Nicolussi Caviglia, 78′ Ellertsson, 86′ Schingtienne, 92′ Conde, 94′ Zaccagni