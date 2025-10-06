Un pareggio che sa di sconfitta per Juve, Milan (e anche per lo spettacolo)

Juventus – Milan | Con il brutto 0-0 andando in scena ieri sera allo Stadium ci hanno in realtà perso po’ tutti!

I rossoneri tra “mete” e gol divorati

Il Milan ci perde in questo pareggio perché ha avuto tre clamorose occasioni di chiudere una partita asfittica e le ha divorate scelleratamente. Il paradosso è che in un ideale ordine di gravità Leao riesce a sopravanzare l’errore dal dischetto di Pulisic (il quale ha confuso sport da buon americano pensando di dover trasformare una meta): le sue occasioni sono una più ghiotta dell’altra. La non vittoria è imputabile agli errori dei singoli più che alle scelte di Allegri. Del resto non è colpa sua se i generali in campo lo hanno tradito. Proprio nel momento in cui questa stagione ci dimostra che sarà “Una Battaglia dopo l’altra” – il bellissimo film del momento firmato da Paul Thomas Anderson che vi consigliamo spassionatamente di vedere – con cinque squadre di vertice racchiuse in soli tre punti, il Milan interrompe la sua onda verde di vittorie. Nulla di irreparabile perché uscire indenni dallo Stadium è comunque un punto guadagnato nel complesso di una stagione; eppure l’amaro in bocca rimane.

Ma Motta non era andato via dalla Continassa?

Ci perde la Juve, non per quello che è successo in campo, ma perché dopo quattro pareggi consecutivi, il quinto fa già rievocare lo spettro di quel Motta che non ha lasciato un buon ricordo di sé a Torino. Vincere ieri sera avrebbe dato non solo nuovo slancio, ma dimostrato che, dopo aver battuto l’Inter, la squadra di Tudor è una ammazza grandi. Sono talmente scarse le occasioni offensive generate dalla Juve, per cui in una pur mediocre partita, il computo delle occasioni fallite fa pendere la bilancia verso il Milan. In questo senso il pareggio dal punto di vista bianconero non è da buttar via focalizzando l’attenzione esclusivamente su quello che abbiamo visto in campo. Ma la reiterazioni di pareggi inizia a e essere indigesta.

Ridateci i soldi del biglietto

A proposito di indigestione, ci immedesimiamo nel pubblico pagante ieri sera allo stadio: roba da chiedere il rimborso del biglietto. Forse sarà stato proprio il precedente con goleada tra Juve e Inter ad aver determinato una sorta di reciproco timore dell’avversario, ma sta di fatto che ieri a uscire sconfitto è stato anche lo spettacolo. Un primo tempo da sbadigli, un secondo tempo con errori tecnici imbarazzanti, vedi l’attacco milanista e l’inconcludenza juventina.

Certo il Milan ha la consapevolezza che la vittoria è mancata per una serata storta delle sue punte di diamante, la Juventus, invece, ha grattacapi più complessi, per un attacco che non stupisce più come aveva fatto nel corso delle prime giornate.