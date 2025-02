Una Caporetto: fuori anche la Juventus. Bianconeri ribaltati dal PSV (3-1)

Disastroso play-off di UEFA Champions League per l’Italia, che, dopo Milan e Atalanta, perde anche la Juventus. I bianconeri non gestiscono il vantaggio della gara d’andata e si fanno ribaltare dal PSV. Decisivo il gol di Flamingo ai supplementari.

PSV – Juventus, primo tempo senza eroi

Primo tempo incolore con poche opportunità e una Juventus che, forte del vantaggio della gara d’andata, prova a tenere il pallino del gioco, senza creare grandi grattacapi alla difesa del PSV. Dopo un primo assalto olandese, sono i bianconeri ad aere l’occasione più nitida della prima parte di gara con Kolo Muani. Koopmeiners serve il francese, il quale, aiutato dall’errore di Flamingo, supera Benitez, ma senza trovare lo spazio giusto per concludere. Nei minuti conclusivi tiro di Locatelli che termina al lato della porta del PSV.

PSV – Juventus, Ivan Perišić Show: olandesi dominanti nella ripresa

La ripresa comincia con la carica del PSV, che si spinge nella metà del campo bianconero per l’arrembaggio che porta al vantaggio del cinquantatreesimo. Lang trova Perišić in profondità, che stoppa bene il pallone e calcia in diagonale non lasciando scampo ad un incolpevole Di Gregorio. Gli olandesi continuano a spingere e, immediatamente, cercare la rete del raddoppio. Provvidenziale il salvataggio di Gatti, dopo l’occasione di Lang, su colpo di De Jong. Dopo tanta sofferenza arriva il pari della Juventus. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, con dubbia posizione di Kelly, poi revisionata dal VAR, arriva per primo Weah, da fuori area, che fulmina il portiere con un grande diagonale dalla distanza. Nuovo vantaggio PSV al settantaquattresimo con Saibari. Ancora un grande assist fornito da Perišić per De Jong, che fa da sponda per il fantasista marocchino, il quale, di prima, non lascia scampo al portiere. All’ottantasettesimo opportunità del colpo del ko con Lang. Termina 2-1, in perfetta parità nel computo totale, e si va ai tempi supplementari.

PSV – Juventus, Flamingo condanna i bianconeri

Nel primo tempo supplementare da una punizione arriva il 3-1 del PSV. Palla con un batti e ribatti tra Gatti e Di Gregorio su cui arriva Ryan Flamingo ad insaccare e ribaltare il risultato della doppia sfida. La vera reazione della Juventus è al termine con Dusan Vlahovic che colpisce il palo di testa su assist di Savona. Nel secondo tempo è disperato il tentativo dei bianconeri di riportare quantomeno la gara almeno ai calci di rigore. Occasione con Thuram a calciare alto dopo una percussione palla al piede in area olandese. Nel finale miracolo di Di Gregorio su Til, che a tu per tu si lascia ipnotizzare dal portiere bianconero. La Juventus di Thiago Motta saluta la Champions League ai play-off, agli ottavi ci va il PSV.