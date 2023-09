Under 21: Lettonia-Italia, le ultimissime sulle formazioni

Azzurrini ospiti della Lettonia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Nunziata, alla prima da CT della nazionale Under 21, opta per 4-3-1-2 composto da: Desplanches tra i pali; Cittadini e Pirola al centro della difesa, con Zanotti e Ruggieri sulle fasce per completare il reparto difensivo; Prati, Bove e Casadei in mezzo al campo; in avanti, Baldanzi a supporto del duo Oristanio-Colombo.

Le probabili formazioni:

LETTONIA (4-4-2): Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevskis; Ostapenko, Puzirevskis. Ct. Basovs.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti,, Cittadini, Pirola, Ruggieri; Prati, Bove, Casadei; Baldanzi; Oristanio, Colombo. Ct. Nunziata.