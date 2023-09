Under 21: Lettonia-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Prima sulla panchina dell’Under 21 per Nunziata

Ripartono le qualificazioni all’Europeo Under 21: gli azzurrini ospiti della Lettonia nella prima sfida valida per il gruppo A. Prima come CT dell’Under 21 per Carmine Nunziata, ex tecnico dell’Under 20, finalista mondiale, chiamato a risollevare gli animi dopo la brutta delusione per l’eliminazione nella fase a gironi dello scorso Europeo, disputato lo scorso giugno. La Lettonia, invece, guida il girone dopo la vittoria per 2-0 nella prima gara contro San Marino. L’incontro, in programma questo pomeriggio alle 16 allo Slokas Stadiona di Jurmala, sarà visibile su Rai Due, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

LETTONIA (4-4-2): Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevkis, Sits, Puzirevskis

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Cittadini, Coppola, Ruggeri; Bove, Casadei, Miretti; Baldanzi; Colombo, Esposito