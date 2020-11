Under 21, momento magico per Pobega: doppietta all’Islanda

La doppietta del centrocampista di proprietà del Milan permette all’Italia di Nicolato di avvicinarsi al prossimo Europeo di categoria

L’Italia di Nicolato riesce a superare in trasferta per 2-1 l’Islanda; la squadra di Vidarsson finora non aveva mai perso in casa. Mattatore della giornata il classe ’99 Tommaso Pobega. Il giocatore in prestito allo Spezia si è conquistato la palma di man of the match grazie ad una doppietta.

Il centrocampista sblocca la gara al 35’ ma i padroni di casa al 63’ riescono a trovare la rete del pareggio con Willumsson. A due minuti dal 90’, Pobega sigla la doppietta personale con un tiro velenoso da fuori area. Un gol che consente agli azzurrini di vincere una gara di fondamentale importanza.

Al momento l’Italia guida il girone 1 a quota 19 punti in 8 partite, segue l’Irlanda a 16 e la Svezia e l’Islanda a quota 15. Tra tre giorni la squadra di Nicolato potrà ipotecare definitivamente la qualificazione contro il Lussemburgo.

IL VIDEO DELLA PARTITA