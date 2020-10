Under 21:salta per Covid la sfida contro l’Islanda

Salta la sfida Italia-Islanda

Oggi alle 17.30, gli Azzurrini di Nicolato dovevano scendere in campo contro i pari età dell’Islanda per le qualificazioni agli Europei Under 21, la gara è ufficialmente saltata e rinviata a data da destinarsi a causa del coronavirus.

Nella giornata di oggi sono risultati positivi altri due membri dello staff e due calciatori dell’Italia, dovuto al tampone effettuato all’arrivo a Reykjavik sede della gara. Veniamo a sapere che i due giocatori coinvolti sono il difensore del Milan Matteo Gabbia e il portiere della Reggina (in prestito dal Milan) Mattia Plizzarri, che vanno ad aggiungersi a Bastoni e Carnesecchi trovati positivi ieri. La federazione pertanto ha subito attuato le misure restrittive di protocollo, comunicandolo alla UEFA. Gli Azzurrini sono ancora in Islanda in attesa di tutte le pratiche per il rientro in Italia.