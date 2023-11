Sfida chiave per il Montenegro, quella di domenica contro l’Ungheria, già qualificata a UEFA Euro 2024. Nazionale montenegrina obbligata a vincere, augurandosi che la Serbia non faccia lo stesso contro la Bulgaria, per sperare in un posto ai prossimi europei. Dall’altra parte, l’Ungheria, prima, ma a caccia di punti per chiudere la questione primato, conteso con la Serbia. La gara d’andata, disputata a giugno, è terminata in parità, 0-0. Il match, in programma alle 15, sarà visibile su Sky Sport (258); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Lang, A. Szalai; Nego, A. Nagy, Styles, Z. Nagy; Szoboszlai; Adam, Nemeth. CT. Rossi

MONTENEGRO (3-4-2-1): Mijatovic; Vesovic, Savic, Tomasevic, Radunovic; Osmajic, Kuc, Jankovic, Camaj; Jovetic, Krstovic. CT. Radulovic