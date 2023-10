Union Berlino-Braga, probabili formazioni e dove vederla

In campo il gruppo C, stesso di Napoli e Real Madrid: l‘Union Berlino ospita il Braga. Sconfitti entrambi nella prima gara del girone: i tedeschi sono stati superati dal Real Madrid nei minuti finali grazie alla rete di Bellingham; i portoghesi sono stati sconfitti dal Napoli nella gara casalinga. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 254), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

UNION BERLINO (3-5-2): Rønnow; Diogo Leite, Doekhi, Juranović; Gosens, Král, Tousart, Trimmel; Fofana, Behrens, Becker. All. Fischer.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Borja, José Fonte, Niakaté, Saatçı; Al Musrati, Zalazar; Bruma, Djaló, Ricardo Horta; Banza