Bonucci ammette: “Potevo scegliere la Lazio, ma poi…”

In conferenza stampa Leonardo Bonucci ha parlato delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere di trasferirsi all’Union Berlin, nonostante in Italia sia stato cercato da alcune squadre, tra queste anche la Lazio. “Mi sono trovato di fronte a due opzioni: potevo scegliere tra la Lazio e l’Union Berlino. Alla fine di agosto, ho optato per l’Union Berlino. Dopo aver assistito alle prime due partite di Bundesliga, ero entusiasta di venire qui per l’atmosfera, il supporto dei tifosi e la squadra. Successivamente, ho avuto una conversazione con l’allenatore e ho deciso di accettare l’offerta dell’Union, considerando che questa potrebbe essere la mia ultima stagione.”

Bonucci: “Alla fine della carriera voglio allenare”

Bonucci ha poi parlato del proprio futuro e della sua speranza di diventare allenatore: “Ho passato 20 anni giocando in Italia, e penso che questa decisione sia di grande importanza, perché alla fine della mia carriera desidero diventare allenatore. Credo che questa decisione mi permetterà di aprire la mia mente a molte sfaccettature, come lo stile di vita e i metodi di allenamento, che sono completamente diversi in Germania rispetto all’Italia.”