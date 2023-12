Si chiude il Gruppo C, stesso nel quale milita il Napoli: il Real Madrid ospite dell’Union Berlino di Leonardo Bonucci. Blancos già primi, a punteggio pieno, e sicuri del primo posto nel girone. Diversa la situazione dei tedeschi, ultimi, con soli 2 punti raccolti in cinque gare, ma ancora in corsa per un posto in Europa League. L’ultimo precedente, disputato il 20 settembre al Santiago Bernabeu, è terminato 1-0 per le Merengues, grazie alla rete nei minuti finali del solito Jude Bellingham. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport (255); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Trimmel, Laidouni, Tousart, Gosens; Becker, Behrens; Volland. All. Bjelica.

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Bellingham, Kroos, Modric; Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz. All. Ancelotti.