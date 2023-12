La recente svolta tecnica in panchina dell’Union Berlin, con l’avvicendamento di allenatori che ha visto Fischer, Grote e infine l’attuale coach Bjelica, ha iniziato a risollevare il morale di una squadra che prima era in una situazione di grande difficoltà. I teutonici, dopo aver perso 13 dei loro ultimi 16 match, inclusi 12 scontri consecutivi, hanno ottenuto una vittoria miracolosa dopo quasi quattro mesi, battendo il Monchengladbach per 3-1. Questo successo, che ha il sapore di un trionfo, potrebbe segnare una svolta nella stagione dell’Union, che ora si trova al 15° posto in Bundesliga, fuori dalla zona calda.

Tuttavia, è troppo tardi per influenzare il loro destino in Europa. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Braga e l’eliminazione dalla Champions League, l’Union Berlin ha bisogno di un vero e proprio miracolo per conquistare il terzo posto del gruppo C: devono battere il Real Madrid, capolista del gruppo, e sperare in una vittoria del Napoli contro il Braga. La squadra tedesca dovrà affrontare questa difficile sfida senza Danilho Doekhi, infortunato, oltre a Bonucci e Tousart, squalificati per somma di ammonizioni.