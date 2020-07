MotoGp, Valentino Rossi firma per due anni con Petronas

Valentino Rossi firma con Petronas fino al 2022

Valentino Rossi continuerà a gareggiare in Moto Gp. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, lo farà per altri due anni con Petronas, team satellite della Yamaha. Il pilota italiano firmerà per il 2021 con un’opzione per il 2022, in questo modo chiuderà la carriera a 43 anni.

La carriera di Valentino Rossi

Valentino Rossi è nato a Urbino, anche se la sua casa è da sempre Tavullia, il 16 febbraio 1979. E’ tra i piloti più titolati in assoluto del motomondiale, in virtù dei nove titoli conquistati (cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005). E’ l’unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver vinto il Mondiale in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. È inoltre proprietario dello SKY Racing Team VR46.