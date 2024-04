Venezia-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Venezia vuol tornare alla vittoria, tre punti per poter avvicinare il Como al secondo posto in classifica, mentre i lombardi hanno bisogno di punti per restare nei playoff. Vanoli recupera Dembele che sarà in panchina ,mentre Maran dovrebbe confermare la formazione scesa in campo contro il Pisa.

Le probabili formazioni di Venezia-Brescia, posticipo che chiude la 33esima giornata di Serie B, in campo alle 16.15 al ‘Penzo’:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer. All.: Vanoli.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Cistana, Papetti, Dickmann; Paghera, Bisoli, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Moncini. All.: Maran.

DOVE VEDERLA IN TV

Venezia-Brescia è in programma domenica alle 16:15 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi), ma anche su DAZN e sull’app NOWTV: