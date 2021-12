Venezia Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo aver ripreso il cammino con due vittorie negli ultimi due turni di serie A, la Juventus ha una ghiotta occasione per inanellare la terza vittoria di fila in campionato e tentare di avvicinarsi, prima della sosta natalizia, al treno per il quarto posto. Lo stadio di Venezia, però, può rivelarsi molto ostico: al Penzo sono già cadute Roma e Fiorentina e la squadra di Zanetti vuole rifarsi dopo la beffa di settimana scorsa quando, sopra 3-0 contro il Verona, è riuscita a farsi raggiungere e poi superare per 4-3.

Venezia Juventus, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Modolo, Caldara, Molinaro; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata

Venezia Juventus, i precedenti

In 13 precedenti giocati in serie A a Venezia, la Juventus ha vinto in 6 occasioni, con 4 pareggi e 2 affermazioni dei lagunari. L’ultimo scontro risale alla stagione 01/02 con la Juventus che prevalse con i gol di Trezeguet e Iuliano, ma è da ricordare anche il poker bianconero di due anni prima con la tripletta di Pippo Inzaghi.

Venezia Juventus, dove vederla

La partita, delle ore 18:00, sarà visibile su DAZN