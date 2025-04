Venezia – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Il secondo lunch match della domenica è Venezia – Milan, gara valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Di Francesco recupera Fila dopo la squalifica, ma c’è ancora incertezza per alcuni giocatori: Ellertsson e Marcandalli potrebbero recuperare, così come Schingtienne potrebbe tornare titolare in difesa; in avanti, oltre al già citato ceco, possibile l’utilizzo di Yeboah. Conceicao è intenzionato a confermare lo stesso modulo del derby cambiando solamente pochi interpreti: Thiaw è favorito su Gabbia, che ha accusato un problema muscolare, mentre in mediana potrebbero rivedersi Loftus-Cheek e Bondo. La partita, in programma il 27 aprile alle 12:30, sarà trasmessa su DAZN.

Venezia – Milan, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao