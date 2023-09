Venezia-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Venezia-Spezia anticipo della 5^ giornata di Serie B

Venezia-Spezia è l’anticipo della 5^ giornata di Serie B, i lagunari vogliono confermarsi dopo l’ottimo avvio di campionato, lo Spezia è alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo un avvio da incubo con 1 punto in quattro partite.

Vanoli in attacco si affida alla coppia Pohianpalo-Johnsen supportati da bomber Pierini, mentre Alvini ha un Verde in più che dopo le voci di trasferimento all’estero ha preferito rimanere in bianconero per un’altra stagione.

Venezia – Spezia, le probabili formazioni

VENEZIA(4-3-1-2): Joronen, Candela, Idzes, Sverko, Zampano, Ellertsson, Tessman, Busio, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

SPEZIA(4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Reca, Bandinelli, S. Esposito, Zurkowsky, Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini.

VENEZIA-SPEZIA DOVE VEDERLA IN TV

Venezia – Spezia, anticipo della 5a giornata di serie B 2023/2024, si gioca venerdì 15 settembre alle 20:30 al Penzo. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all’app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l’evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone.