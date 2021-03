Vero Volley Monza vince gara 3 contro Vibo Valentia e accede alla semifinale



Gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto aggiudicata dalla Vero Volley Monza contro la Tonno Callipo Vibo Valentia. Monza la spunta nel tie break e vola in semifinale contro una tra Perugia e Milano che oggi scenderanno in campo per il match decisivo.

Il primo, storico pass dei rossoblù per il penultimo atto del massimo campionato di volley maschile arriva al termine di una gara favolosa, equilibrata fino all’ultimo pallone e decisa da due fiammate del bomber monzese Lagumdzija sul velenoso turno in battuta dell’MVP Lanza (costante con le sue accelerazioni durante tutta la gara).

Si è trattato del quarto di finale più equilibrato sulla carta, vedeva infatti scontrarsi la quarta e la quinta forza della stagione regolare, e così si è confermato. Vibo Valentia ha sempre dimostrato di essere un’ottima squadra in tutti i fondamentali, soprattutto dai nove metri con Aboubacar (MVP di Gara 2, autore stasera di 19 punti di cui 5 ace, 4 consecutivi nel secondo set), Defalco e Rossard a risultare spine nel fianco della ricezione monzese.



Alla conquista del primo e terzo gioco dei lombardi, i calabresi hanno saputo rispondere con autorità nel secondo e quarto, giocando palla su palla fino alla fine. Monza, trascinata da un Galassi sontuoso e un Dzavoronok a tratti incontenibile, ha saputo però, grazie anche al lucido Orduna in regia, interrompere, nel quinto set, sotto 14-13, il buon momento degli ospiti continuando così a correre per il titolo nazionale.



Il tabellino

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (25-21, 17-25, 25-22, 22-25, 16-14)

Vero Volley Monza: Orduna 0, Lanza 19, Beretta 6, Lagumdzija 14, Dzavoronok 22, Galassi 13, Brunetti (L), Davyskiba 3, Federici (L), Holt 0. N.E. Poreba, Ramirez Pita, Falgari, Calligaro. All. Eccheli.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 3, Rossard 17, Chinenyeze 11, Drame Neto 19, Defalco 19, Cester 6, Sardanelli (L), Rizzo (L), Almeida Cardoso 0, Dirlic 0, Gargiulo 0. N.E. Chakravorti, Corrado. All. Baldovin.

Arbitri: Goitre Mauro, Ubaldi Luciano

Durata set: 27′, 28′, 30′, 33′, 25′; Tot: 143′





Vero Volley Monza: battute vincenti 8, battute sbagliate 26, muri 5, errori 32, attacco 55%

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: battute vincenti 13, battute sbagliate 16, muri 5, errori 28, attacco 52%

Impianto: Arena di Monza

MVP: Filippo Lanza (Vero Volley Monza)