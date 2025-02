Verona – Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta di Gasperini, reduce dalla sconfitta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata contro il Bologna, riparte da Verona. Bergamaschi non nel momento migliore della stagione, con un bottino di sei punti raccolti nelle ultime cinque uscite. Il Verona, invece, arriva alla sfida forte della vittoria ottenuta contro il Monza che ha portato una boccata d’ossigeno ed un allontanamento di due punti dalla zona rossa. I numeri sono favorevoli all’Atalanta, soprattutto negli ultimi anni. Per ritrovare una vittoria dei veneti in casa bisogna tornare al 2-1 del 3 febbraio 2016, con reti di Pazzini e Siligardi (Conti per i bergamaschi). La gara, in programma sabato alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Verona – Atalanta, le probabili formazioni:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.