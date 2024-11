Verona – Inter, le probabili formazioni di Zanetti e Inzaghi

Tutto pronto al Bentegodi per Verona – Inter, i nerazzurri di Inzaghi fanno visita ai padroni di casa di Zanetti, una sfida che può valere molto in chiave scudetto. Inter chiamata a vincere e prepararsi al meglio alla sfida Champions in programma in settimana, di fronte un Verona determinato a render vita difficile ai milanesi.

Le probabili formazioni di Verona – Inter

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.