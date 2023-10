Verona Napoli, risultato, tabellino e highlights del match

Il Napoli supera il Verona per 3-1 al ‘Bentegodi’ nella gara valida per la nona giornata del campionato di serie A e affianca la Juventus e la Fiorentina al terzo posto in classifica. Rete di Politano al 26′ e raddoppio di Kvaratskhelia al 42′. Nella ripresa il georgiano firma la doppietta al 55′. Di Lazovic la rete scaligera al 60′.

Il tabellino

Marcatori: Politano 27′ (N), K’varatskhelia 43′, 55′ (N), Lazovic 60′ (V)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione (dal 46′ Terracciano); Faraoni, Hongla, Serdar (dal 46′ Lazovic), Doig (dal 62′ Tchatchoua); Ngonge (dal 46′ Bonazzoli), Folorunsho; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Henry, Cruz, Joselito, Saponara, Suslov, Duda, Charlys, Coppola, Mboula

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui (dal 66′ Zanoli); Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori (dal 66′ Simeone), Kvaratskhelia (dal 77′ Lindstrom)

A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Olivera, Zerbin, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Gaetano

Allenatore: Rudi Garcia

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Luca Mondin (Sez. AIA di Treviso), Damiano Margani (Sez. AIA di Latina)

VERONA NAPOLI HIGHLIGHTS