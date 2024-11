Verona-Roma, le ultimissime sulle formazioni

L’ora della verità per la Roma, chiamata a ripetere il risultato positivo fatto contro il Torino. Juric rilancia Pellegrini tra i titolari, sulla trequarti accanto a Dybala. Conferma per le Le Fée con Konè in mezzo al campo. Celik e Zalewski sulle corsie laterali. Verona senza i due espulsi, Tchatchoua e Belahyane. Daniliuc opererà sulla destra, mentre Serdar si posizionerà a centrocampo, accanto a Duda.

Verona-Roma, le probabili formazioni:

VERONA (4-4-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Suslov, Serdar, Duda, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Konè, Le Fée, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.