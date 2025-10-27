Verso Atalanta – Milan, Tomori torna in campo

Ballottaggio tra Nkunku e Gimenez per l'attacco del Milan

Dopo il paraggio contro il Pisa, il Milan è pronto a scendere in campo in cerca di riscatto. I rossoneri si preparano a sfidare l’Atalanta a bergamo, e potranno contare su Tomori. Come riporta Milannews.it, il difensore inglese è tornato a disposizione di Allegri che potrebbe schierarlo fin dal primo minuto.

Atalanta – Milan, in attacco Nkunkn o Gimenez?

Dubbi invece per il fronte offensivo. Allegri sta valutando a chi tra i due attaccanti affidare le chiavi dell’attacco del Milan insieme a Leao. Dunque il tecnico livornese lavora sulla formazione con cui scenderanno in campo i rossoneri nel match contro l’Atalanta. I rossoneri puntano alla vittoria per la conquista del quarto posto.