Verso Az – Roma, Pellegrini torna in gruppo

Giornate di allenamento a Trigoria, Ranieri in vista del prossimi impegno di Europa League – in cui la Roma sfiderà gli olandesi dell’AZ – prepara la squadra. Inoltre, anche Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo. Infatti, il centrocampista – nonostante il tutore al ginocchio – sembra essere tornato in buona forma. Situazione diversa, invece, per Cristante. Il classe ’95 si allenato parzialmente con il resto della squadra, ma poi ha svolto ulteriori allenamenti in solitaria.

Pellegrini in gruppo

Nel frattempo il mister si pensa alla formazione in cerca di una vittoria per continuare la striscia positiva della Roma.