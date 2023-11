L’Inter ha già ottenuto il passaggio del turno agli ottavi di Champios League, Simone Inzaghi ne potrebbe approfittare per far riposare qualche big, visto il calendario fittissimo che aspetta la squadra fino alla prossima sosta di marzo.

Sommer in panchina, si scalda Audero

Uno dei big che finora è sempre sceso in campo, è il portiere Yann Sommer. Il portiere arrivato in estate per sostituire Onana, si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e dei tifosi neroazzurra a suon di prestazioni. Ma nella sfida contro il Benfica potrebbe cedere il posto ad Emil Audero. L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, riporta come Inzaghi starebbe riflettendo proprio su questo avvicendamento in porta e scrive: “A completare il quadro le riflessioni in atto su Emil Audero che quanto mai è in corsa per la maglia da titolare. Solo oggi Inzaghi scioglierà le riserve sull’utilizzo del vice-Sommer, il suo impiego sarebbe anche un test in ottica della gara di Coppa Italia con il Bologna”.