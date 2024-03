Verso Bologna-Inter, Inzaghi prepara il turnover | Le ultime da Appiano Gentile

Dopo l'ultima rifinitura Inzaghi sembra orientato al turnover per preservare le energie in vista di Madrid

L’Inter sta concludendo i preparativi per la trasferta di domani contro il Bologna. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico Simone Inzaghi sta preparando un turnover per preservare le energie in vista della sfida degli ottavi di ritorno contro l’Atletico Madrid.

Inter, Inzaghi fa riposare Lautaro e Mkhitaryan

Domani a Bologna riposerà Lautaro Martinez, diffidato così come Mkhitaryan che si sta giocando una maglia da titolare con Klaassen. Calhanoglu è tornato in gruppo ma è staffetta con Asllani. Dal 1′ minuto molto probabile l’impiego di Bisseck e Carlos Augusto. Infine in attacco, al momento Sanchez è favorito per affiancare Thuram.