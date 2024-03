Verso Bologna-Inter, Thuram si riprende la maglia da titolare | E’ già pronta la staffetta

Thuram è pronto. L’attaccante dell’Inter è pronto a tornare titolare dopo l’infortunio che ha costretto il calciatore a stare fermo ai box. “Aveva fatto spaventare tutti, quando ha chiesto il cambio alla fine del primo tempo contro l’Atletico Madrid. Gli accertamenti, però, avevano evidenziato soltanto un’elongazione dell’adduttore della coscia destra. Era il 21 febbraio, il giorno dopo il match di andata con i Colchoneros, e da lì in poi Thuram è stato messo nell’ovatta…”. Questo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”.

Verso Bologna-Inter, Inzaghi aspetta Thuram

“Il pieno recupero di Thuram è la migliore delle notizie per Inzaghi. Il francese, infatti, ha tutto per essere determinante per la partita che attende l’Inter nella capitale spagnola. Dovendo rimontare il gol di Arnautovic, l’Atletico alzerà subito la pressione, caricandosi con l’ambiente certamente caldissimo del Civitas Metropolitano. I nerazzurri dovranno essere abili a resistere, senza perdere quell’identità di squadra che hanno sempre dimostrato nel corso di questa stagione. Difendersi e basta, però, non sarà sufficiente. Occorrerà anche fare male, spaventare gli avversari, costringerli a commettere errori. E, visto che i Colchoneros alzeranno il loro baricentro, alle spalle si apriranno spazi. Esattamente quelli in cui Thuram è capace di fare il vuoto”.