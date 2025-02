Verso Como – Juve, Kelly si allena in gruppo l Cambiaso a parte

Dopo la vittoria contro l’Empoli, la Vecchia Signora si prepara ad affrontare il Como di Cesc Fabregas. In vista del match i giocatori svolgono i regolari allenamenti, tra cui Kelly che si allena in gruppo. Situazione diversa invece per Cambiaso che continua ad allenarsi in disparte e quindi salterà la prossima partita, ma potrebbe tornare nel derby contro l’Inter.

Le ultime sulla sfida con il Como

Questa la situazione in casa Juve, Thiago Motta continua a studiare la formazione per il prossimo impegno di Serie A.