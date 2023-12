Mancano ormai poche ore all’inizio della 17ª giornata di Serie A tra Empoli e Lazio che si sfideranno stasera alle ore 18:30. Come di consueto, il tecnico biancoceleste Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita.

I convocati del tecnico biancoceleste

Nella lista mancano due difensori cioè Manuel Lazzari e Alessio Romagnoli. Il primo è stato espulso contro l’Inter e salterà la prossima partita contro il Frosinone. Mentre, l’ex Milan, Romagnoli ha avuto un problema al polpaccio e non è rientrato in tempo. In attacco, tornerà Gustav Isaksen dopo l’infortunio subito contro il Genoa in Coppa Italia.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori disponibili:

Portieri: Provedel, Sepe, Mandas;

Difensori: Casale, Patric, Gila, Pellegrini, Marusic, Hysaj;

Centrocampisti: Luis Alberto, Vecino, Kamada, Guendouzi, Rovella, Cataldi;

Attaccanti: Immobile, Castellanos, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Isaksen.