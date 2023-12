Sarri stasera al Castellani di Empoli sfiderà il suo passato. Per il tecnico, tre anni ad Empoli con una promozione ottenuta e una salvezza con ben 4 giornate di anticipo dove la squadra toscana fu considerata la rivelazione del campionato. Dolci ricordi dunque per il tecnico che però non lasciano spazio al campo, dove la sua Lazio deve assolutamente tornare alla vittoria vista la delicata situazione in classifica.

Due dubbi tormentano Sarri

Sono due i dubbi che Sarri non ha ancora sciolto in vista del match. Il primo riguarda l’impiego di Luis Alberto dal primo minuto, altrimenti è pronto Kamada; il secondo è il ballottaggio tra Hysaj e Pellegrini sulla sinistra con Marusic a destra.