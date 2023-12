Il futuro di Daichi Kamada rischia di essere in bilico dopo nemmeno sei mesi. Il calciatore ex Entraicht arrivato a parametro zero è stato voluto da Sarri insieme a Guendouzi per sostituire Milinkovic-Savic anche se le prestazioni del giapponese non hanno convinto a pieno il club biancoceleste che potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto a fine stagione.

Calciomercato Lazio, futuro in bilico per Kamada | I dettagli

Non è finita qui però perchè secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il club biancoceleste potrebbe decidere di calciatore già a gennaio sostituendolo con un nuovo centrocampista. Vedremo però quali saranno le prossime mosse del ds Fabiani, che avrà tanto lavoro da fare a partire già da gennaio.