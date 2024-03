Verso Fiorentina-Milan, Florenzi si candida per una maglia da titolare

Alessandro Florenzi è pronto a riprendersi la maglia da titolare sabato contro la Fiorentina nella prossima giornata di campionato. L’assenza di Theo Hernandez per squalifica, fa sì che Florenzi possa essere il serio candidato per sostituirlo nella delicata trasferta di Firenze.

Milan, con la squalifica di Theo Hernandez è pronto Florenzi a sostituirlo

Il calciatore ex Roma e Psg nelle ultime 3 gare non ha giocato, con Empoli e Slavia Praga per squalifica mentre nell’ultima gara contro il Verona è rimasto in panchina senza mai subentrare. Florenzi è sempre stato un giocatore molto duttile, e si è sempre messo a disposizione per la squadra, tanto che più volte ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro nonostante lui è di piede destro. Sarà decisiva la scelta di Pioli, che con ogni probabilità lo farà scendere in campo da titolare.