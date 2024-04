Verso Genoa-Lazio, Guendouzi ancora out. Si attendono i recuperi di Romagnoli e Immobile | Le ultime

La Lazio si prepara alla sfida contro il Genoa nell’anticipo di venerdì sera alle 18:30. Dopo la vittoria contro la Salernitana la squadra di Tudor vorrà proseguire nel cammino al proseguimento di risultati positivi dopo la sconfitta nel derby, per cercare di inseguire la zona Europa, prima di affrontare il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Con umori nello spogliatoio e in dirigenza non dei migliori viste le delicate situazioni di Felipe Anderson e Luis Alberto che andranno via a fine stagione.

Verso Genoa-Lazio, Pedro unico diffidato in casa biancoceleste

Unico diffidato per i biancocelesti rimane Pedro, che dovrà stare attento a non subire il cartellino giallo per non rischiare di saltare la gara successiva con il Verona. Per quanto riguarda gli interpreti al Marassi di Genova secondo la “Gazzetta dello Sport” Guendouzi rimane ancora ai box aspettando l’allenamento odierno. Per quanto riguarda i rientri in gruppo si attendono oggi quelli di Romagnoli e Immobile. Mentre Zaccagni e Provedel non ci saranno, il primo punterà ad esserci per la sfida con la Juventus, mentre il portiere biancoceleste tornerà molto probabilmente a maggio.