Dopo il secondo pareggio per 0-0 in Champions, il Milan deve confermarsi la grande squadra che ha dimostrato di essere in queste prime giornate e tenersi aggrappato al primo posto (anche vedendo cosa farà l’Inter qualche ora prima con il Bologna), e ad attendere i rossoneri in casa sarà il Genoa di Gilardino, che li ospiterà Sabato alle 20:45.

Genoa-Milan, quante assenze per Gilardino

Sebbene sulla carta possa sembrare un match tranquillo, il Milan non deve commettere l’errore di sottovalutare gli avversari facendo troppo turnover, dato che il rossoblù fino ad ora hanno sempre messo in difficoltà le big che hanno incontrato, totalizzando ben 7 punti contro Roma, Lazio e Napoli; dall’altra parte il Genoa dovrà provare a giocarsi al meglio le proprie carte, ma facendo a meno di molti giocatori importanti, quali Badelj, Strootman e su tutti Retegui, e con Sabelli ed Ekuban che dovranno stringere i denti per provare a dare un contributo alla squadra.

Genoa-Milan, probabili formazioni

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovsky, Matturro; Messias; Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukuweze, Okafor, Leao. Allenatore: Stefano Pioli