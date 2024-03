Verso Inter-Genoa, tripla buona notizia per Inzaghi | E Calhanoglu vola verso Bologna

Aspettando la sfida di lunedì contro il Genoa arrivano buone notize per Simone Inzaghi, che per la gara di San Siro recupera Acerbi, Thuram e Frattesi. Novità anche per Hakan Calhanoglu, che punta il Dall’Ara per tornare contro il Bologna, sfida che costò uno scudetto a Inzaghi. Diversi i cambi per l’allenatore lunedì, da Pavard e Asllani fino a Sanchez.