Verso Inter-Juventus: Allegri recupera i titolari. E torna Yildiz dal 1′

E’ iniziato il conto alla rovescia per quanto riguarda Inter-Juventus. Buone notizie per entrambe i tecnici con Inzaghi che ritrova Barella dal 1′ così come, secondo quando riportato da Sportmediaset, Allegri potrà contare di nuovo su Danilo e Rabiot.

Verso Inter-Juventus, le ultime sulle due squadre

Non è finita qua però perchè Yildiz, dopo la bocciatura contro l’Empoli tornerà dal 1′ al centro dell’attacco accanto a Vlahovic. In vista della sfida di San Siro potrebbe esserci spazio anche per il nuovo acquisto Alcaraz, che domani sarà a Torino per effettuare le visite mediche prima di mettere nero su bianco.