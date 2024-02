Verso Inter-Juventus: statistiche e precedenti sul derby d’Italia

Sfida da prime della classe quella di domani sera in programma a San Siro visto il ritorno della Juventus nella lotta al vertice.

Verso Inter-Juventus: quante vittorie per i bianconeri

Sono ben 247 i precedenti totali le due squadre e 181 nella Serie A a girone unico (dal 1929/30): il bilancio però vede i bianconeri in vantaggio con 87 vittorie, poi 46 pareggi e 48 i successi della squadra nerazzurra. Si sa che favoriti non ce ne sono anche se la Juventus ci proverà fino alla fine(un po’ come il loro motto) visto che l’opportunità è più ghiotta che mai anche se la squadra di Inzaghi ha tutte le carte in regola per fare bene.