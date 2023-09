Verso Inter-Milan, le ultime da Appiano Gentile e Milanello

Manca sempre meno meno all’attesa sfida di San Siro, con le due squadre che arrivano a bottino pieno dopo gli ultimi successi contro Roma e Fiorentina. Sabato alle ore 18 Inzaghi, tecnico dell’Inter, schiererà la formazione titolare, mentre Pioli dovrà fare a meno della coppia formata da Kalulu e Tomori.

E allora ecco che il tecnico emiliano dovrebbe lanciare Kjaer e Thiaw, che non vogliono far rimpiangere gli altri due difensori. In attacco recuperato Giroud, scalpitano però Jovic e Okafor.

Le probabili formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli