Verso Inter-Real Sociedad, Inzaghi si affida a Cuadrado e Frattesi | Le ultime

Domani l’Inter scenderà in campo contro la Real Sociedad per l’ultimo match valevole per la fase a gironi della Champions League. La posta in palio sarà altissima visto che i nerazzurri per qualificarsi da primi dovranno solo vincere, mentre gli spagnoli avranno a disposizione due risultati su tre (pareggio e vittoria). Stando alle ultime di FcInter1908, Simone Inzaghi da Appiano Gentile starebbe lanciando le ultime indicazioni sulla formazione che molto probabilmente scenderà in campo domani sera.

Chance per Cuadrado dal primo e dentro Frattesi

Il tecnico nerazzurro starebbe pensando di schierare dal primo minuto Cuadrado sulla destra, con Dimarco sulla sinistra e Carlos Augusto come braccetto al posto di Bastoni, in un reparto completato da Darmian e Acerbi. In mezzo al campo ci sarà Frattesi e in avanti Sanchez sarà affiancato a Thuram. Possibile riposo dunque per Barella e Lautaro.

La probabile formazione:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.